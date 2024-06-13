Колишній тренер донецького «Шахтаря» очолив італійський «Мілан»

Екстренер «гірників» Паулу Фонсека став наставником італійського «Мілану». Фото: AC Milan

Екстренер «Шахтаря» португалець Паулу Фонсека став новим головним тренером італійського «Мілана». Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Триразовий чемпіон України повернувся до Серії А. Паулу Фонсека обійняв посаду, яка стала вакантною після звільнення Стефано Піолі.

Зазначається, контракт із «Міланом» уклабдений на 3 роки. До Італії португальський фахівець перебрався з французької Ліги 1. Там він провів два сезони на чолі «Лілля». У першому команда на чолі з Фонсекою фінішувала на п'ятому рядку, а у другому – піднялася на одну позицію.

Раніше Фонсека працював у чемпіонаті Італії. Столичну «Роми» він тренував два роки, але так і не зміг вивести «вовків» до Ліги чемпіонів (5-те та 7-е місця).

Нагадаємо, у жовтні 2023 року колишній боснійсько-хорватський футболіст, а згодом помічник головного тренера «Фейєнорда» Маріно Пушич став новим наставником донецького «Шахтаря».