Авіаобстріл Нью-Йорка 28 червня: у лікарні померла дитина, яка отримала травму через атаку росіян

У лікарні померла дівчинка, яка напередодні отримала поранення внаслідок авіаобстрілу російських окупантів по селищу Нью-Йорк Донецької області. Медики боролися за її життя. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



«30 червня у лікарні померла 8-річна дівчинка, яка була травмована 28 червня у смт Нью-Йорк Донецької області», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві зазначили, що понад 1975 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни. Станом на ранок 1 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 555 дітей загинули та понад 1420 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 550, Харківській — 400, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130, Запорізькій — 120.



Раніше ми писали, що вранці 28 червня російські окупаційні війська авіабомбами КАБ-250 завдали ударів по селищу Нью-Йорк.



Внаслідок влучення авіабомби до приватного сектора отримав поранення голови 45-річний чоловік. Інший снаряд потрапив по багатоквартирній забудові, де внаслідок руйнування під'їзду загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Поранення отримали 39-річна жінка та її 8-річна дочка.