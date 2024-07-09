Окупанти щодня обстрілюють Часів Яр: скільки людей залишається в місті

Часів Яр Донецької області перебуває під постійними обстрілами з боку російських військ. У місті залишаються 630 людей, серед них постраждалі через атаки. Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, – повідомляє «Еспресо».



«На жаль, ситуація в Часовому Яру не змінюється на краще. У місті пекло. Кожного дня повторюється одне і те ж: постійні обстріли, використання всього арсеналу. У громаді залишається 630 цивільних. Вчора були поранені. Двох людей вивезли з міста за допомоги військових», — зазначив він.



Начальник адміністрації зазначив, що до повномасштабної війни у громаді проживали 13 тисяч людей, а в мікрорайоні «Канал» — 3,5 тисячі.



За словами Чауса, інформація про те, що росіяни захопили мікрорайон «Канал», не відповідає дійсності, армія РФ його знищила, від житлових будинків залишилися лише цеглини та бетон.



Раніше ми писали, що 4 квітня російські війська почали наступ на Часів Яр — українську фортецю на захід від руїн Бахмута, 3 липня аналітики DeepState повідомили про повне захоплення росіянами мікрорайону «Канал» у Часовому Яру.