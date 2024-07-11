У російському МЗС прокоментували можливу участь РФ у другому Саміті миру

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що Росія не братиме участі у другому Глобальному саміті миру, який готують Україна та її союзники. Про це пише агентство «РИА Новости».

Зазначається, що у відомстві вважали риторику саміту ультимативною та безвихідною, оскільки вона ігнорує альтернативні пропозиції щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

«Нам відомі наміри київського режиму та його західних кураторів «реабілітуватися» за провальний Саміт миру у швейцарському Бюргенштоку в середині червня цього року і спробувати провести аналогічний захід», — заявив Галузін.

За його словами, Росія «не сприймає ультиматумів», запропонованих у формулі українського президента Володимира Зеленського.

Конкретне місце проведення саміту поки не визначено, проте географія не має значення, – наголосив дипломат, – важливішим є зміст.

«РИА Новости» із посиланням на дипломатичне джерело повідомляє, що наступний саміт можуть провести у Саудівській Аравії. Раніше про те, що конференція відбудеться в Саудівській Аравії, повідомляла влада Швейцарії.

Напередодні джерела американського видання Bloomberg розповіли, що українська влада хоче організувати другу мирну міжнародну конференцію до листопада, коли в США відбудуться президентські вибори, і запросити на захід Росію. На перший саміт, що відбувся 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку, російську делегацію не запрошували.