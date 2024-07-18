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Росіяни добу майже безперервно обстрілювали Невське на Луганщині: поранений місцевий житель

18 липня 2024, 08:47

Росіяни добу майже безперервно обстрілювали Невське на Луганщині: поранений місцевий житель

Протягом доби майже безперервно окупанти били по селу Невське Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, росіяни застосовували артилерію та безпілотники.

«Під час чергового обстрілу поранення отримав місцевий житель 1974 року народження. У чоловіка – рвані рани руки та лопатки, численні дрібні занозові поранення тулуба та кінцівок. Поліцейські Луганської області евакуювали його до найближчої лікарні у Лимані, де постраждалому надали першу медичну допомогу. Також у селі є чергові руйнування житлового фонду. Один із будинків після влучання російського снаряда згорів вщент. Декілька – пошкоджені. Ще один населений пункт громади – Макіївку – окупанти обстрілювали з реактивної та ствольної артилерії, здійснювали скидання з БПЛА», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у місті Лиман Донецької області, внаслідок чого адміністративна будівля не підлягає відновленню.

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