Россияне сутки почти непрерывно обстреливали Невское на Луганщине: ранен местный житель

В течение суток почти непрерывно оккупанты били по селу Невское Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, россияне применяли артиллерию и беспилотники.

«Во время очередного обстрела ранения получил местный житель 1974 года рождения. У мужчины – рваные раны руки и лопатки, многочисленные мелкие занозовые ранения туловища и конечностей. Полицейские Луганской области эвакуировали его в ближайшую больницу в Лимане, где пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Также в селе есть очередные разрушения жилищного фонда. Один из домов после попадания российского снаряда сгорел дотла. Несколько – повреждены. Еще один населенный пункт громады – Макеевку – оккупанты обстреливали из реактивной и ствольной артиллерии, осуществляли сбросы с БПЛА», – рассказал Лысогор.

Напомним, что армия РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в городе Лиман Донецкой области, в результате чего административное здание не подлежит восстановлению.