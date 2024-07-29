БПЛА атакували електропідстанції у Бєлгородській та Орловській областях

У Бєлгородській області спалахнула підстанція. Фото: Belpepel

У селищі Томаровка Бєлгородської області безпілотники атакували електропідстанцію. Атака сталася після опівночі, пише телеграм-канал «Попіл».



«На підстанції почалася пожежа. У самій Томаровці відключилася електрика», — йдеться у повідомленні.



Також жителі Глазуновки на півдні Орловської області зафільмували, як над ними пролітає безпілотник та вибух.



Губернатор Андрій Кличков повідомив, що збито два БПЛА, внаслідок атаки пошкоджено підстанцію. Постраждалих немає.



За даними Міноборони РФ, за ніч черговими засобами ППО перехоплено та знищено 19 БПЛА літакового типу над Курською, 9 – над Бєлгородською, 3 – над Воронезькою, 5 – над Брянською та 3 – над Ленінградською областями.