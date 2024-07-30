Постраждала жінка під час обстрілу Покровська, є руйнування

Російські війська 29 липня обстріляли Покровськ Донецької області, у місті усувають наслідки руйнувань. Внаслідок атак поранення дістала жінка 1946 року народження, вона перебуває у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Покровської МВА.
«З самого ранку на місці ворожого влучання працюють комунальні служби міста, які усувають наслідки обстрілу», — йдеться в повідомленні.
За попереднім обстеженням приватного сектора, пошкоджено 30 приватних будинків, 5 зруйновано.
Раніше ми писали, що четверо жителів Донецької області загинули внаслідок російських обстрілів за минулу добу.
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