Російська армія обстріляла Донецьку область: одна людина загинула, 10 дістали поранення

Результат обстрілу росіянами Донецької області. Фото: Філашкін / Telegram

За 31 липня російські війська вбили одного мешканця Донецької області – у Маринівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у себе в Telegram-каналі.



«Ще 10 осіб в області за добу отримали поранення», - додав він.



У селищі Ганнівка через обстріл ЗС РФ постраждали троє людей, ще двох поранено в Північному. Також отримали поранення двоє мешканців Миколаївки. По одній людині постраждало у Часовому Яру, Лимані та Предтечиному.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 2116 людей убитими та 5537 – пораненими.



Раніше, 30 липня, ЗС РФ атакували Донецьку область. В результаті ударів одна людина загинула, також відомо про чотирьох поранених цивільних.