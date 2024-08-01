Виправдовує війну в Україні: СБУ повідомила про підозру «воєнкору» Кремля з окупованої Луганщини

Колаоборант із Луганщини отримав підозру. Фото: СБУ

Так званий «воєнкор» Вячеслав Яковенко заочно отримав підозру. Колаборант є головним редактором інтернет-газети «Наш Донбас» у тимчасово окупованому Луганську, він розповсюджує фейкову інформацію про ситуацію на передовій. Про це повідомляє СБУ.



«Яковенко виправдовує війну РФ проти України, він готує замовні сюжети, «прямі включення» нібито з передової та поширює фейки про бойову обстановку на східному фронті. Для підготовки «постановочних» кадрів чоловік залучає інформресурси підпорядкованого йому окупаційного видання», — йдеться у повідомленні.



Крім того, для додаткового поширення дезінформації на користь РФ він регулярно використовує власний телеграм-канал із загальною аудиторією понад 30 тис. користувачів. У своїй соцмережі «вієнкор» намагається дискредитувати українських військових та героїзує окупаційні угруповання РФ.



За даними СБУ, Яковенко ще у 2014 році приєднався до підконтрольного РФ терористичного угрупування «Схід 13», яке діяло на тимчасово захопленій частині території Луганщини. Після повномасштабного вторгнення формування було включено до складу окупаційних з'єднань Південного військового округу РФ. Своєю чергою, фігурант повністю «перепрофілювався» на пропагандиста, який бере участь в інформдиверсіях проти України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Яковенка про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



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