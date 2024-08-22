Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Це погані новини для фронту»: РФ використовує побудовану залізницю до Маріуполя для перевезення палива

22 серпня 2024, 12:22

«Це погані новини для фронту»: РФ використовує побудовану залізницю до Маріуполя для перевезення палива

Росіяни використовують нещодавно побудовану залізницю з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя для перевезення палива. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначив Андрющенко, вже фіксували цистерни, які йшли у напрямку Ростова-на-Дону.

«Це означає, що вона повноцінно працює. Це досить погані новини з погляду лінії фронту. Бо якщо взяти та порахувати за допомогою банальної математики: один такий склад у 20 цистерн – це орієнтовно 280 паливозаправників. За нашими спостереженнями, 280 паливозаправників – це приблизно 10 днів транспортування автошляхами з території Російської Федерації палива для потреб фронту. І тепер вони майже за добу таке транспортування вирішують лише одним залізничним складом», – зазначив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, що наприкінці липня Андрющенко повідомив про закінчення будівництва цієї залізниці.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Петро Андрющенко
Місця
Маріуполь
Інше
Війна Ситуація на фронті залізниця паливо Перевезення

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:22
«Це погані новини для фронту»: РФ використовує побудовану залізницю до Маріуполя для перевезення палива
23:26
Головне за день: Армія РФ перекидає війська до Курської області. ЗСУ борються за Нью-Йорк
17:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
14:32
Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок
09:45
За добу російська армія 66 разів атакувала на Покровському напрямку — Генштаб ЗСУ
23:40
Головне за день: ЗСУ готують «котел» у Курській області. Рада заборонила УПЦ МП
23:20
Росіяни розмістили військову базу на території унікального заповідника «Кам'яні могили» під Маріуполем
22:54
У Росії суд виніс «вирок» кримчанину, обвинуваченому у «підготовці підриву Аксьонова на замовлення СБУ»
13:53
У Росії заявили про взяття під контроль міста Нью-Йорк у Донецькій області: Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує
07:15
Російські війська захопили ще три села на Донеччині — DeepState
23:25
Головне за день: У Ростовській області другу добу палає нафтобаза. РФ про «зірване перемир'я»
22:10
Бойовик «ДНР» Ходаковський знову завив про цензуру
17:29
«ДНР» заявила про загибель вагітної жінки та поранення 10 людей на зупинці
16:05
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
08:09
Війська РФ просунулися у Нелипівці та Нью-Йорку Донецької області
23:00
Головне за день: Розбито ще один міст у РФ. Росармія продовжує атакувати Донеччину
23:28
Головне за день: Київ та Москва збиралися домовитися? Ситуація на Донеччині
23:49
Головне за день: Зруйновано міст-артерію в Росії. Удар по ТЦ у Донецьку
23:09
До Курської області відправляють «волонтерів» з окупації — дайджест ►
22:10
В Донецьку за день від обстрілу постраждали 13 людей
усі новини
14:17
На Донеччині через російські обстріли залишаються без світла понад 150 населених пунктів
13:57
Ще один резервуар вибухнув на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області
13:34
У Мирнограді закриваються магазини та перебої з водою: скільки жителів залишаються у місті
13:01
Аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ атакували СБУ та ССО: уражені склади з авіабомбами та БК, вони детонують
12:58
У російському Курську почали встановлювати залізобетонні укриття
12:41
Україна посилює оборону на Торецькому та Покровському напрямках: Сирський повідомив Зеленському про конкретні кроки
12:22
«Це погані новини для фронту»: РФ використовує побудовану залізницю до Маріуполя для перевезення палива
12:20
Нічна атака на Україну: ППО збила 2 БПЛА, ще 2 — впали, більшість ракет не досягли своїх цілей
11:26
У Мирнограді через наближення армії РФ закрили два райони: людей вивозять у бронекапсулах
10:55
Російські війська за добу понад 15 разів атакували Донецьку область: в ОВА повідомили деталі
10:54
Сьогодні вимикати світло в Україні не планують
10:28
У ДТЕК спростували інформацію про відключення електропідстанції у Селидовому до кінця військових дій
09:59
Херсон частково залишився без світла через удар росіян по об'єкту інфраструктури
09:44
ЗСУ використовують HIMARS для знищення мостів у Курській області
08:57
Росіяни за добу обстріляли кілька міст Донеччини: чотири людини загинули, ще три – поранені
08:43
Російська армія окупувала Камишівку, Завітне та Новожеланне у Донецькій області – DeepState
07:50
У Волгоградській області РФ через атаку дронів виникла пожежа на військовому аеродромі
23:26
Головне за день: Армія РФ перекидає війська до Курської області. ЗСУ борються за Нью-Йорк
23:21
Українська авіація високоточними бомбами вдарила по місцю зосередження армії РФ у Курській області: відео атаки
22:57
ЗСУ починають битву за наступне велике селище в Курській області: його втрата вдарить по репутації Путіна – Bild
усі новини
ВІДЕО
Черговий резервуар вибухнув на нафтобазі в Ростовській області внаслідок пожежі після атаки українських дронів. Фото: Це Ростов/Telegram Ще один резервуар вибухнув на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області
22 серпня, 13:57
У Мирнограді відбувається евакуація. Фото: Новини Донбасу У Мирнограді закриваються магазини та перебої з водою: скільки жителів залишаються у місті
22 серпня, 13:34
Наслідки атаки на аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ. Фото: кадр із відео Аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ атакували СБУ та ССО: уражені склади з авіабомбами та БК, вони детонують
22 серпня, 13:01
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Україна посилює оборону на Торецькому та Покровському напрямках: Сирський повідомив Зеленському про конкретні кроки
22 серпня, 12:41
Через атаку безпілотників на військовому аеродромі у Волгоградській області РФ виникла пожежа. Фото: ASTRA У Волгоградській області РФ через атаку дронів виникла пожежа на військовому аеродромі
22 серпня, 07:50
Удар по місцю зосередження армії РФ у Курській області. Фото: кадр із відео Українська авіація високоточними бомбами вдарила по місцю зосередження армії РФ у Курській області: відео атаки
21 серпня, 23:21

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір