«Це погані новини для фронту»: РФ використовує побудовану залізницю до Маріуполя для перевезення палива

Росіяни використовують нещодавно побудовану залізницю з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя для перевезення палива. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначив Андрющенко, вже фіксували цистерни, які йшли у напрямку Ростова-на-Дону.

«Це означає, що вона повноцінно працює. Це досить погані новини з погляду лінії фронту. Бо якщо взяти та порахувати за допомогою банальної математики: один такий склад у 20 цистерн – це орієнтовно 280 паливозаправників. За нашими спостереженнями, 280 паливозаправників – це приблизно 10 днів транспортування автошляхами з території Російської Федерації палива для потреб фронту. І тепер вони майже за добу таке транспортування вирішують лише одним залізничним складом», – зазначив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, що наприкінці липня Андрющенко повідомив про закінчення будівництва цієї залізниці.