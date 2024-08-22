Україна посилює оборону на Торецькому та Покровському напрямках: Сирський повідомив Зеленському про конкретні кроки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відвідав прикордоння Сумської області та провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Сумської ОВА Володимиром Артюхом. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Сирський доповів про оперативну обстановку в районах активних дій у Курській області та по всій довжині фронту – Харківщина, Донеччина, південь України. І окремо – про ключові ділянки фронту. Поінформував про кроки командування щодо посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямах, де російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля.

У певних районах Курської області українські війська взяли під контроль ще один населений пункт та поповнили «обмінний фонд». Головнокомандувач ЗСУ також доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території.

Нагадаємо, що українська армія відбила штурм військ Росії у районі Новомихайлівки на Донеччині.