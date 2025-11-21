Зарплатна криза охопила всю Росію — розвідка України

Зарплатна криза охопила всі регіони Росії. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



За російською статистикою, заборгованість із зарплат на кінець вересня перевищила 1,95 млрд рублів — у чотири рази більше, ніж торік. Проблема стала системною та вражає ключові галузі.



Найбільше страждає будівельна сфера: затримки фіксують навіть на великих інфраструктурних проєктах, у регіонах робітники виходять на протести. У видобувній промисловості — масові скорочення, сотні шахтарів лишилися без роботи.



Компанії економлять на персоналі: переводять працівників на чотириденний тиждень, відправляють у неоплачувані відпустки, урізають премії. За опитуваннями, 20% втратили частину бонусів, 9% — повністю.



Падіння доходів фіксують і медики з учителями, що посилює невдоволення у соцсфері.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»