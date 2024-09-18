Вибух російської авіабомби викликав лісову пожежу під Краматорськом

Пожежа на околиці Краматорська була спричинена вибухом російської авіабомби. Фото: Нацполіція

Вчорашня лісова пожежа у селищі Біленьке на околиці Краматорська сталася внаслідок російської атаки авіабомбою ФАБ-250 із модулем УМПК. Про це сьогодні повідомила поліція Донецької області.

Зазначається, що в результаті атаки в регіональному ландшафтному парку спалахнула лісова підстилка та суха трава.

Рятувальникам ДСНС пожежу вдалося ліквідувати.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що останнім часом війська РФ почали бити по Краматорську такими авіабомбами.