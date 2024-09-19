У Повітряних силах ЗСУ розповіли про збиті російські цілі

У ніч проти 19 вересня Повітряні сили України виявили та супроводжували 46 засобів повітряного нападу, які застосували російські окупанти. Агресор атакував Харківську область. Про це повідомляє сьогодні пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Для атаки на Харківську область Росія випустила три ракети С-300/С-400 із Білгородської області, одну ракету Х-59/69 із тимчасово окупованої Запорізької області, а також 42 ударні дрони Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

«Завдяки злагодженій роботі української авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби було збито всі 42 ударні дрони, а також керована ракета Х-59/69 на східному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що протиповітряна оборона була активною у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.