Загроза ядерній безпеці: російський «Шахед» пролетів на критично низькій висоті біля Рівненської АЕС

Вночі 25 вересня зафіксували проліт ударного безпілотика на критично низькій висоті неподалік промислового майданчика Рівненської АЕС. Про це повідомили у пресслужбі «Енергоатому».

Вкотре російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт «Енергоатом» інформує відповідні установи, оскільки ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки.

«Енергетичний терор – одна із ворожих тактик ведення війни. Однак він має бути якнайшвидше припинений», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на Раді безпеки ООН попередив про те, що Росія восени хоче атакувати три українські АЕС.