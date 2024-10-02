ППО України збила 11 із 32 російських «Шахедів»

ППО України збила 11 із 32 російських БпЛА «Шахед». Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 2 жовтня 2024 року росіяни атакували Україну 32 ударними БпЛА «Shahed». Про це у своєму звіті повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«В результаті протиповітряного бою групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії», — йдеться у заяві ПС ЗСУ.



Також внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях.



Нагадаємо, днем раніше Повітряні сили України повідомили, що протиповітряна оборона збила 29 дронів-камікадзе.