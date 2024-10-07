Росія за добу втратила 1160 військових і 14 танків

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб і 14 танків. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Втрати окупантів за добу. Фото: Генштаб ЗСУ

«Також наші воїни знешкодили 14 танків, 31 броньовану машину, 64 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 96 автомобілів та одиницю спеціальної техніки», - повідомили в генеральному.



Нагадаємо, ЗСУ вночі вдарили по нафтобазі в окупованій Феодосії, там виникла масштабна пожежа.