Україна повернула тіла 563 полеглих захисників

На територію Україну повернули тіла 563 загиблих військовослужбовців із Донецького та Запорізького напрямків. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



«Вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів із Запорізького напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ», — йдеться у повідомленні.



Загиблих воїнів повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.



У відомстві подякували за сприяння МКЧХ.



Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до певних державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.



Раніше ми писали, що починаючи з 2014 року щонайменше 112 журналістів побували в російському полоні.