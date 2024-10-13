У селі Шевченко Покровської громади постраждали троє людей під час обстрілу

У Покровській громаді Донецької області 12 жовтня пролунало кілька сильних вибухів. Армія РФ поцілила по закладах освіти, культури, приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Внаслідок атак троє людей отримали поранення у селі Шевченко. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 17:00 внаслідок обстрілу пошкоджено 2 виробничі приміщення на території одного з підприємств. Інформація про постраждалих встановлюється», — йдеться у повідомленні.



Крім того, під ударом ворога опинилося село Шевченко. Росіяни пошкодили навчальний заклад, заклад культури та три приватні домогосподарства. Поранено 3 місцевих мешканців, які отримали незначні тілесні ушкодження та відмовилися від госпіталізації.



Минулої доби в результаті обстрілу горіло складське приміщення в приватному секторі Покровська на площі 100 кв.м і трава поблизу центрального ринку площею 500 кв.м.



Раніше ми писали, що російські військові за 12 жовтня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та постраждалі.