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У селі Шевченко Покровської громади постраждали троє людей під час обстрілу

13 жовтня 2024, 12:28

У селі Шевченко Покровської громади постраждали троє людей під час обстрілу

У Покровській громаді Донецької області 12 жовтня пролунало кілька сильних вибухів. Армія РФ поцілила по закладах освіти, культури, приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Внаслідок атак троє людей отримали поранення у селі Шевченко. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«О 17:00 внаслідок обстрілу пошкоджено 2 виробничі приміщення на території одного з підприємств. Інформація про постраждалих встановлюється», — йдеться у повідомленні.

 Крім того, під ударом ворога опинилося село Шевченко. Росіяни пошкодили навчальний заклад, заклад культури та три приватні домогосподарства. Поранено 3 місцевих мешканців, які отримали незначні тілесні ушкодження та відмовилися від госпіталізації.

 Минулої доби в результаті обстрілу горіло складське приміщення в приватному секторі Покровська на площі 100 кв.м і трава поблизу центрального ринку площею 500 кв.м.

 Раніше ми писали, що російські військові за 12 жовтня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та постраждалі.

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