Зеленскому отправили на подпись законопроект о повышении налогов

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект и отправил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом отметил народный депутат Ярослав Железняк утром, 15 октября.



«Спикер уже подписал налоговый законопроект №11416д и отправил в Офис Президента. В ближайшее время ожидаем там подпись президента, потом публикация и потом через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги», — отметил он.



По словам Железняка, «как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение».



Ранее мы писали, что 10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект об увеличении налогов. Решение поддержали 247 нардепов.