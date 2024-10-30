Безпілотник упав біля «Ейфелевої вежі» в Курській області Росії

У Желєзногорську Курської області РФ упав дрон. Фото: ASTRA

У місті Желєзногорськ Курської області Росії упав безпілотник. Про це повідомляє видання Baza.

Зазначається, що місцеві жителі викладають відео наслідків падіння дрону та повідомляють, що БПЛА, ймовірно, був збитий над містом ППО.

«Після падіння почалася пожежа в районі "Ейфелевої вежі" (це місцева пам'ятка, зменшена копія знаменитої паризької Ейфелевої вежі)», — пише видання.

Безпілотник упав за сотню метрів від компанії молодих людей.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Горять рослинність та споруди у парку.

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