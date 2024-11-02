Центр реінтеграції військових, які повернулися з полону, відкрито в Україні

В Україні відкрито Центр реінтеграції для звільнених із полону військовослужбовців. Про це повідомляє міністерство оборони України.



Медустанова працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу українським захисникам після повернення з полону.



Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу. Також Центр допомагає військовим відновити документи та отримати необхідні довідки.



Поки що він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше завдяки реабілітаційним ліжкам.

Як повідомлялося, Катар, Ватикан та Південна Африка виступлять посередниками у переговорах щодо повернення українських дітей, викрадених Росією під час повномасштабної війни. Катар та Литва забезпечуватимуть транзит дітей додому. Об'єднані Арабські Емірати продовжать виконувати роль посередників у переговорах щодо обміну військовополоненими.