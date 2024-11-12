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ППО України збила 46 зі 110 російських БпЛА за ніч

12 листопада 2024, 11:33

ППО України збила 46 зі 110 російських БпЛА за ніч

ППО України збила 46 російських БпЛА за ніч. Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 46 російських БпЛА за ніч. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 12 листопада 2024 року Росія завдала удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300, атакувала двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 Чернігівську область, керованими авіабомбами Сумську і Харківську області, а також 110 ударними БпЛА «Shahed». Інформацію озвучило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях», - йдеться у звіті ПС ЗСУ.

Також повідомляється, що 60 безпілотників РФ локаційно втрачено у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Днем раніше ЗС РФ атакували територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 74 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

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