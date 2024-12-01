Армія РФ обстріляла населені пункти Донеччини 12 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 30 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За інформацією Філашкіна, під російські удари потрапили три райони регіону.



Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено численні приватні будинки і багатоповерхівки. У Мирнограді 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 3 будівлі і авто. У Покровську поранено людину, пошкоджено 4 будинки; у Шевченку пошкоджено крамницю. Пошкоджено будинки у Промені, Балагані і Новоекономічному Гродівської громади.



Краматорський район. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 11 об'єктів. Під вогнем околиці Костянтинівської і Лиманської громад.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлове приміщення.



Раніше ми писали, що російські війська 30 листопадап'ять разів обстріляли Покровську громаду Донецької області за допомогою дронів та артилерії. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження.