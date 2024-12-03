Російські окупанти вбили літню жінку в Херсоні

Вчора ввечері російські окупанти завдали ударів по Дніпровському району Херсона, вбивши жінку похилого віку. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Внаслідок травми, несумісні із життям поранення, дістала 75-річна жінка. Її будинок повністю зруйнований. Співчуття рідним та близьким загиблої», — написав голова військової адміністрації Херсона.



Нагадаємо, у листопаді російські війська вбили 17 та поранили 129 жителів Херсонської міської територіальної громади.

Раніше стало відомо, що війська РФ обстріляли Донецьку область, внаслідок атаки один житель загинув, ще троє дістали поранення.