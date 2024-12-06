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У Керчі чути вибухи біля суднобудівного заводу: повідомляють про атаку морських дронів

06 грудня 2024, 08:10

У Керчі чути вибухи біля суднобудівного заводу: повідомляють про атаку морських дронів

В окупованому Криму перекрито Керченський міст: місцеві жителі повідомляють про атаку морських дронів. Карта: Кримський вітер/Telegram В окупованому Криму перекрито Керченський міст: місцеві жителі повідомляють про атаку морських дронів. Карта: Кримський вітер/Telegram

В окупованій Керчі гуркотить у районі суднобудівного заводу «Затока» і якусь заграву видно в Аршинцевому. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на свідчення місцевих жителів.

Як повідомляють користувачі каналу, у Керченській протоці здійснюють прорив українські морські дрони.

«Російські військові намагаються їх знищити з моря, з берега і з повітря», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Керченський міст перекрито.

«Вікна тремтять від вибухів», — цитує канал свідчення очевидців.

Поруч із Керченським мостом працює потужне джерело РЕБ, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру». Дані системи AIS спотворені. Розташування суден визначається нібито на суші, причому вони збираються до характерного «хоровода».

Раніше повідомлялося, що українські сили масованого атакували бази російських окупантів у Криму.

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