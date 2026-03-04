Сили ППО збили 129 БПЛА

ППО збила 129 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 4 березня атакувала 149 БПЛА по території України. Протиповітряна оборона збила 129 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 04 березня (з 18:00 03 березня) противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямами: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, селище Гвардійське — Крим, близько 10 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 129 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.



Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч проти 3 березня запустили по Україні 136 БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

