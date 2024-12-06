В окупованих Ровеньках дитячого тренера з футболу звинуватили у корупції

На окупованій території Луганської області проводять розслідування через корупцію у дитячому спортивному клубі.



Так звана «прокуратура ЛНР» порушила кримінальну справу за фактом «поборів із батьків тренером дитячої футбольної команди з Ровеньків».



Стверджується, що у квітні цього року за участь у змаганнях тренер організував збір коштів із батьків дітей.



На дітей очікували змагання та виїзд на футбольний турнір у російське місто Волзьке. Проте змагання були безплатними та фінансувалися коштом громадського спортивного фонду.



Таким чином, у батьків учасників дитячої футбольної команди вкрали майже 200 тис. карбованців.

На окупованій частині Донецької області затримали так званого «мера» міста Ясинувата Дмитра Шевченка.