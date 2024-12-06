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Зеленський може зустрітися завтра із Трампом у Парижі — ЗМІ

06 грудня 2024, 17:21

Зеленський може зустрітися завтра із Трампом у Парижі — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та обраний президент США Дональд Трамп можуть зустрітися у Парижі, повідомляє AFP з посиланням на джерело в українському уряді.

Обидва лідери в суботу, 7 грудня, візьмуть участь у відкритті собору Паризької Богоматері, який постраждав після пожежі 5 років тому.

«Президент України візьме участь в урочистостях з нагоди відновлення собору Паризької Богоматері. Він зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном», — повідомило джерело.

Крім цього, дипломатичні джерела в Парижі повідомили, що очікується присутність Зеленського.

Українські джерела також повідомили, що «можливі й інші зустрічі, зокрема з обраним президентом Дональдом Трампом, який також візьме участь у заході».

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Володимир Зеленський Емманюель Макрон Дональд Трамп

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