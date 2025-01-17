За добу російські військові 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області за минулу добу. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська за минулу добу 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 17 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Родинському Покровської громади поранено 2 особи, ушкоджено 3 будинки; у Леонтовичах пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громадт пошкоджено будинок. У Тихонівці Миколаївської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, лінію електропередач та газопровід.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 приватних будинків та 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків та 2 багатоповерхівки.

З лінії фронту евакуйовано 122 особи, у тому числі 6 дітей, повідомив керівник Донецької ОВА.