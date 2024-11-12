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Обстріл амбулаторії в Нікополі: загинули лікар та літня жінка

12 листопада 2024, 14:36

Обстріл амбулаторії в Нікополі: загинули лікар та літня жінка

Після атаки ЗС РФ амбулаторії в Нікополі загинули лікар і жінка. Фото: Нацполіція Після атаки ЗС РФ амбулаторії в Нікополі загинули лікар і жінка. Фото: Нацполіція

Вчора російська армія обстріляла медичну амбулаторію в Нікополі, внаслідок атаки загинули двоє людей: 30-річний лікар та 65-річна жінка. Про це йдеться у звіті Національної поліції.


«Ще четверо громадян отримали тяжкі осколкові поранення - вони були госпіталізовані до лікарні», - додали правоохоронці.

За даними працівників поліції, цього ж дня вранці під час артобстрілу у навчальному закладі також постраждала 46-річна місцева мешканка.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія у понеділок, 11 листопада, обстріляла районний центр Нікопольщини Дніпропетровської області.

Нагадаємо, тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки у Кривому Розі.

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