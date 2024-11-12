Обстріл амбулаторії в Нікополі: загинули лікар та літня жінка

Вчора російська армія обстріляла медичну амбулаторію в Нікополі, внаслідок атаки загинули двоє людей: 30-річний лікар та 65-річна жінка. Про це йдеться у звіті Національної поліції.
Окупанти вдарили з артилерії по Нікополю - двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали поранень: слідчі працюють на місцях атак— Національна поліція України (NPU_GOV_UA) November 12, 2024
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«Ще четверо громадян отримали тяжкі осколкові поранення - вони були госпіталізовані до лікарні», - додали правоохоронці.
За даними працівників поліції, цього ж дня вранці під час артобстрілу у навчальному закладі також постраждала 46-річна місцева мешканка.
Раніше повідомлялося, що окупаційна армія у понеділок, 11 листопада, обстріляла районний центр Нікопольщини Дніпропетровської області.
Нагадаємо, тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки у Кривому Розі.
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