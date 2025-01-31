Фінляндія передасть Україні новий пакет допомоги майже на 200 млн євро

Фінляндія передасть Україні 198 мільйонів євро у рамках військової допомоги. Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, зараз становить 2,5 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба фінського оборонного відомства.



Про новий пакет допомоги президент Фінляндії ухвалив рішення 31 січня на підставі пропозиції уряду.



«Цей міцний пакет майже 200 мільйонів євро був сформований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме таку підтримку, яка допомагає Україні захищатись у гострій ситуації на фронті. Цього тижня я обговорював це зі своїми скандинавськими колегами, всі дотримуються цієї лінії. Збройна допомога зберігає право незалежних націй на існування та захищає життя в Україні», — зазначив міністр оборони Антті Хяккянен.



Більш детальний зміст, спосіб доставки або графік допомоги не будуть більш детально оголошені.



При наданні допомоги було враховано як потреби України, так і ресурсну ситуацію Сил оборони Фінляндії.



«Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Забезпечення незалежності та обороноздатності України є єдиною найважливішою частиною в усьому цьому зараз», — резюмував глава Міноборони.



Раніше ми писали, що Швеція анонсувала передачу Україні рекордного пакету військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,23 мільярда доларів). Цей пакет стане 18-м із початку повномасштабного вторгнення Росії.