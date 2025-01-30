Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи

Швеция анонсировала передачу Украине рекордного пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,23 миллиарда долларов). Этот пакет станет 18-м с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Швеции.



Как отмечается, пакет укрепит дальнобойный потенциал Украины.



Швеция намерена выделить около 1 миллиарда шведских крон на то, чтобы Украина смогла производить ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники. Пакет также включает в себя удвоение предыдущих 16 подаренных боевых катеров 90-х годов (CB 90) и противотанкового оружия, а также инвестиции в поддержку оборонной промышленности Украины.



Пакет помощи включает следующие компоненты:



- закупки для безвозмездной передачи на сумму около 5,9 млрд шведских крон;



- финансовые пожертвования на сумму около 2,8 млрд шведских крон;



- пожертвования оборудования от Вооруженных сил Швеции с соответствующими закупками на замену на сумму около 3,3 миллиарда шведских крон (146 грузовиков; 16 катеров CB 90; 23 станции вооружения для военно-морского использования; 1 миллион 12,7-мм боеприпасов; 1500 противотанковых ракет TOW; 200 противотанковых снарядов, включая учебное оборудование; пехотное снаряжение для индивидуального солдатского и группового снаряжения; средства индивидуальной защиты от РХБЯ-угроз);



- услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) стоимостью около 180 миллионов шведских крон.



- обучение стоимостью 650 миллионов шведских крон (финансы для поддержки подготовки Вооруженных сил для ряда различных учебных инициатив в течение 2025 года, например, Interflex, которая проводит базовую подготовку украинских военных);



- решение о поставках стоимостью 400 миллионов шведских крон (включает различные виды мероприятий по техническому обслуживанию уже предоставленного шведского оборудования).



Ранее мы писали, что Украина проводит аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки.