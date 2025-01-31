Финляндия передаст Украине новый пакет помощи почти на 200 млн евро

Финляндия передаст Украине 198 миллионов евро в рамках военной помощи. Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, сейчас составляет 2,5 млрд евро. Об этом передает пресс-служба финского оборонного ведомства.



О новом пакете помощи президент Финляндии принял решение 31 января на основании предложения правительства.



«Этот прочный пакет в почти 200 миллионов евро был сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы оказываем именно такую поддержку, которая помогает Украине защищаться в острой ситуации на фронте. На этой неделе я обсуждал это со своими скандинавскими коллегами, все придерживаются этой же линии. Вооруженная помощь сохраняет право независимых наций на существование и защищает жизнь в Украине», — отметил министр обороны Антти Хяккянен.



Более детальное содержание, способ доставки или график помощи не будут объявлены более подробно.



При оказании помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны Финляндии.



«От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Обеспечение независимости и обороноспособности Украины является единственной важнейшей частью во всем этом прямо сейчас», резюмировал глава Минобороны.



Ранее мы писали, что Швеция анонсировала передачу Украине рекордного пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,23 миллиарда долларов). Этот пакет станет 18-м с начала полномасштабного вторжения России.