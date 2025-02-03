Трамп заявив, що вже запланував зустрічі та переговори з Україною та РФ щодо закінчення війни — CNN

Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо російсько-української війни. Він розповів журналістам, що його адміністрація вже над цим працює і такі зустрічі вже заплановані. Про це він повідомив кореспондентам каналу CNN у неділю, 2 лютого.

«Ми ведемо переговори, у нас заплановані зустрічі з різними сторонами, зокрема з Україною та Росією», — відповів Трамп журналістам.

Водночас про дати проведення цих зустрічей, місця та інші подробиці Дональд Трамп поки нічого не розповідає.

За додатковою інформацією кореспонденти видання звернулися до адміністрації Білого дому та чекають на відповідь, повідомили в CNN.

Такі заяви від президента США прозвучали у відповідь на заклики радника президента України Володимира Зеленського Дмитра Литвина до «більш ґрунтовного підходу» з боку партнерів щодо врегулювання ситуації, вважають у виданні.

Наразі ж в Україні вважають, що переговори між США та Києвом можуть відбутися у Вашингтоні під час проведення «Українського тижня». Ця подія запланована на початок лютого та може стати можливістю для зустрічі двох сторін та обговорення питань врегулювання війни в Україні. Про це 21 січня заявив лідер депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв із російським президентом Володимиром Путіним. Відповідаючи на питання про катастрофу літака у Вашингтоні, Трамп заявив, що перебуває в контакті з главами держав, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі. На уточнююче питання, чи розмовляв президент США з главою Кремля про авіакатастрофу, Трамп відповів: «Ні. Не про це».