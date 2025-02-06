Українські морпіхи взяли штурмом та знищили позицію армії РФ на Покровському напрямку

Штурм російської позиції на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

37-ма бригада морської піхоти ЗСУ взяла штурмом та знищила позицію військ Росії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Група морпіхів для штурму використовувала бронеавтомобіль Oshkosh M-ATV. Спочатку українські бійці придушили вогнем окупантів, використовуючи великокаліберний кулемет, і змусили їх відійти до укриття. Потім перша «двійка» зайняла позиції й прикрила вогнем рух другої. Завданням же другої «двійки» було залишити вибухівку. Вона повністю зруйнувала укриття і знищила весь особовий склад ЗС РФ, що знаходився всередині.



В результаті позиція зачищена та знищена разом із російськими загарбниками.

Нагадаємо, що під Покровськом за січень Росія втратила вбитими більше солдатів, ніж за всю Другу Чеченську війну.