ЗСУ відбили наступ і знищили колону бронетехніки російських військ біля Часового Яру

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Російські окупанти із застосуванням бронетехніки намагалися розвинути наступ південніше міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



По заздалегідь виявленій колоні завдали вогневого ураження. В результаті знищені танк та бронемашина, ще дві ББМ пошкоджені. Продовжується виявлення та знищення залишків десанту ЗС РФ.

Нагадаємо, що росіяни з технікою наступали на українські позиції на Сіверському напрямку, ЗСУ не дали прорвати оборону.