У ЄС обговорюють заборону на в’їзд російським військовим

У країнах Європейського союзу розглядають можливість запровадження заборони на в’їзд для російських військових, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє німецьке видання BILD з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що відповідна ініціатива вже перебуває на розгляді в Брюсселі. За його словами, після можливого завершення бойових дій сотні тисяч російських солдатів можуть намагатися потрапити до країн Європи, що викликає серйозне занепокоєння у європейських урядів.
Цахкна наголосив, що ці люди мають бойовий досвід та причетні до насильства, а частина з них може бути пов’язана з воєнними злочинами.
«Ми не зможемо пояснити нашим громадянам, чому таким людям дозволяють вільно пересуватися Європою», — зазначив міністр.
За оцінками європейських джерел, з 2022 року у війні проти України взяли участь близько 1,5 мільйона громадян РФ, з яких приблизно 640 тисяч і досі перебувають у зоні бойових дій. У ЄС вважають, що це може стати ключовим аргументом для запровадження міграційних обмежень.
