У січні Донеччина направила майже 232 млн гривень на підтримку ЗСУ

Донецька область надіслала майже 232 мільйони гривень на підтримку Сил оборони у січні. Фото: Вадим Філашкін

З початку року на підтримку Сил оборони було направлено майже 232 мільйони гривень — понад 51,5 із них на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Це вагома та дієва підтримка для тих, хто щодня захищає Донецьку область та Україну. За ці кошти військові купують кошти РЕБ, БПЛА та FPV-дрони, що дозволяє посилити захист підрозділів та підвищити ефективність виконання бойових завдань», — зазначив він.



Окрім того, за словами Філашкіна, на засіданні поговорили про захист об'єктів критичної інфраструктури. Було визначено додаткові заходи безпеки та координації дій між усіма відповідальними службами для мінімізації ризиків та забезпечення стабільної роботи життєво важливих об'єктів в умовах воєнного стану.



Раніше ми писали, що у січні з обласного бюджету було виділено понад 38 мільйонів гривень для підрозділів Сил оборони.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»