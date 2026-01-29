«Я поїхав на СВО»: чоловік вдарив ножем пенсіонерку в Кемеровській області

У селищі Трудармійський Кемеровської області стався разючий інцидент: чоловік, викрикуючи «Я поїхав на СВО», напав на літню жінку в магазині.



Нападник вдарив пенсіонерку ножем в область шиї, проте її врятував пуховик, який пом'якшив удар, і рана виявилася неглибокою, повідомляє місцевий телеграм-канал «ПроКис».



Ситуацію вдалося зупинити завдяки співробітниці магазину: вона відтягнула зловмисника від жінки. Після цього чоловік став на коліна, плескав у долоні та вимовив: «Я переміг. Христос воскрес».



Як з'ясувалося, нападник раніше був судимий за вбивство, проте понад рік тому вийшов на свободу. Обставини його вчинку поки уточнюються, слідчі органи проводять перевірку.



У відкритих російських джерелах немає офіційної статистики, де МВС або Генпрокуратура РФ вказують конкретну кількість злочинів, скоєних саме «учасниками СВО».



Однак аналіз «Верстки» показує, що за відкритими даними ЗМІ та судової статистики понад тисяча учасників війни виступали обвинуваченими у кримінальних злочинах, а щонайменше близько 107 осіб загинули в результаті злочинної діяльності таких осіб.

Чоловік зі словами "Я поїхав на СВО" накинувся на пенсіонерку в магазині селища Трудоармійський Кемеровської області.



Він ударив її ножем у область шиї, але літню жінку врятував пуховик, і рана виявилася не надто глибокою, повідомляє місцевий телеграм-канал «ПроКіс».



Чоловіка… pic.twitter.com/JyYOXA5vYB — Сибір Піст (@SibirPost) January 29, 2026