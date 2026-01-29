Запорізький район: Кушугумська громада — за крок від сірої зони

Кушугумська громада Запорізького району (15 км від Запоріжжя) фактично знаходиться на межі переходу до сірої зони. Про це повідомляє паблік «Запоріжжя | Оперативно».



Найближчим населеним пунктом до лінії бойового зіткнення залишається Малокатеринівка, що за 22 км від Запоріжжя. До початку повномасштабної війни тут проживало близько 18 тисяч осіб, проте зараз у селі залишилося лише трохи більше половини мешканців.



Через критично небезпечну дистанцію російські війська можуть обстрілювати мирні населені пункти практично з усіх видів озброєння. Найбільшу загрозу нині становлять FPV-дрони, які активно застосовуються проти цивільної інфраструктури.



З метою захисту мирного населення, насамперед дітей, за розпорядженням голови Запорізької обласної військової адміністрації, поліцейські спільно з волонтерами та керівництвом громади провели примусову евакуацію сімей із неповнолітніми.

Лише за останні три тижні з прифронтових сіл було вивезено понад 90 дітей, при цьому у громаді залишаються ще вісім неповнолітніх. У поліції зазначають, що антидронові сітки не забезпечують стовідсоткового захисту, тому основний акцент зроблено на активну антидронову роботу в районі.



Правоохоронці контролюють логістичні напрями та евакуаційні маршрути, а також забезпечують безпеку під час будівництва фортифікаційних споруд на території громади.

Нагадаємо, 28 січня армія РФ практично вперше застосувала реактивні системи залпового вогню по Запоріжжю.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»