Український «Вампір» витримав атаку двох ворожих дронів

Український важкий бомбер «Вампір» під атакою двох дронів ЗС РФ.

У мережі з’явилося відео повітряного бою, на якому український важкий бомбер «Вампір» потрапив під атаку одразу двох російських безпілотників. Кадри оприлюднив архів бойових відео WarArchive.



Запис зроблений з борту українського розвідувального дрона типу «Мавік». На ньому видно, як два ворожі БпЛА намагаються перехопити важкий бомбер Сил оборони України. Один з дронів окупантів не влучив у ціль, а інший здійснив зіткнення з «Вампіром», після чого втратив керування та впав.



Попри удар, український безпілотник зберіг працездатність і продовжив виконання бойового завдання. Після інциденту «Вампір» здійснив скидання кількох боєприпасів по ворожому дрону, який перебував на землі.



У описі до відео зазначається, що український бомбер витримав атаку та безпечно залишив район бою.



За даними Генштабу, лише за минулу добу Росія застосувала проти України понад 6 700 дронів-камікадзе різних типів.