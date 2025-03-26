Пенсії та страхові виплати для ВПО будуть виплачуватися за новими правилами

Деякі категорії населення спростили порядок отримання пенсій. Фото: pixabay

Кабінет міністрів спростив порядок отримання пенсій та страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб, а також для українців, які мешкають за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.



Як зазначається, раніше деякі категорії пенсіонерів, а саме: особи, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях, мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат.



Що змінилося:



- пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було раніше;



- для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або в окупації, мають щорічно проходити фізичну ідентифікацію щорічно до 31 грудня;



- пенсіонери, які проживають на окупованій території, повинні здійснювати щонайменше одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо у ці півроку пенсіонери не проходили фізичної ідентифікації.



«Такі вимоги встановлені для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ чи за кордоном), — живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він», — йдеться у повідомленні.



У Мінсоцполітики додали, що виплата пенсій громадянам в окупації та тим, які виїхали із захоплених територій, відбувається за умови підтвердження інформації про неотримання пенсії від РФ. Для цього необхідно написати заяву на ПФУ у довільній формі про неотримання пенсії від РФ та подати до Пенсійного фонду України.



Раніше ми писали, що пенсіонерам на Донеччині провели індексацію пенсій.