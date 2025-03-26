Україна нарощує розподілену генерацію та енергонезалежність

В Україні триває активна робота з посилення енергетичної стійкості, зокрема — над розвитком розподіленої генерації. Про це повідомляє «Уряд online».



За даними Міненерго, на сьогодні вже введено 967 МВт розподіленої генерації, з них 109 МВт — з початку цього року. Пріоритетом є розвиток вітрової енергетики та систем накопичення енергії.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також повідомив, що завершено роботу над створенням енергетичних паспортів регіонів.



«Ми допомагаємо містам з енергообладнанням: у регіони вже поставлено 468 когенераційних установок і 284 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 1,4 ГВт. У пріоритеті — прифронтові регіони. Тривають роботи зі встановлення та введення обладнання в експлуатацію», - зазначив глава уряду.



За його словами, для посилення енергонезалежності України Уряд запустив програми пільгового кредитування на встановлення енергетичного обладнання для населення та бізнесу.



Ці програми вже успішно працюють. Зокрема, від бізнесу надійшло 3,8 тис. заявок на суму 81,7 млрд грн, з яких уже схвалено кредитів на 14,1 млрд грн.