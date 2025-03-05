У ЗСУ відповіли, чи зменшила Росія застосування авіабомб у Донецькій та Луганській областях

Удар російської авіабомби. Фото: кадр із відео

За даними Генштабу ЗСУ, протягом лютого порівняно з січнем зросла кількість російських авіаударів по позиціях українських військ та прифронтових населених пунктах по всій території України. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, у лютому російська тактична авіація скинула понад 3522 керовані авіабомби.



«У січні застосувала близько 2400 керованих авіаційних бомб. Це по всій території України», – сказав Волошин.



Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що у їхній зоні відповідальності минулого тижня авіація РФ завдала 606 авіаударів – окупанти скинули 889 авіабомб.



«За тиждень до цього ворожа авіація завдала 593 авіаудари – окупанти скинули 893 авіабомби. Така статистика за останні два тижні. Сильно не помітно, що ворожа авіація зменшила кількість застосувань авіабомб. Це видно зі статистики. Насамперед стали точніше скидати авіабомби на різні об'єкти та забудову. Щодня у зведеннях Генштабу є інформація про застосування ворожої авіації та авіабомб по мирній та цивільній інфраструктурі. Авіація підтримує активні штурмові дії ворога. Тобто ворог не перестає залучати бойову штурмову та винищувальну авіацію», – додав він.



Волошин заявив, що російська авіація у близько 30% випадків намагається влучити у критичну інфраструктуру прифронтових населених пунктів.



«Цим самим знищивши, пошкодивши або ж вивівши із робочого стану цю важливу інфраструктуру. А близько 70% ударів російської авіації спрямовані на знищення командних пунктів, захисних і фортифікаційних споруд, позицій Сил оборони України в районі, де проводяться бойові дії. Останнім часом Росія у більшості випадків використовує тактичну авіацію, а штурмову – все рідше. Авіація РФ завдає ударів поза зоною дії української ППО з використанням потужних ФАБ та КАБ. У лютому збили їхній штурмовик Су-25, тому вони намагаються не потрапляти в зону дії української ППО», – резюмував спікер ОСУВ «Хортиця»

Нагадаємо, що російська армія змінила тактику наступу у місті Торецьк Донецької області.