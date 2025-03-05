В ВСУ ответили, уменьшила ли Россия применение авиабомб в Донецкой и Луганской областях

Удар российской авиабомбы. Фото: кадр из видео

По данным Генштаба ВСУ, в течение февраля по сравнению с январем возросло количество российских авиаударов по позициям украинских войск и прифронтовым населенным пунктам по всей территории Украины. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.



По его словам, в феврале российская тактическая авиация сбросила более 3522 управляемых авиабомб.



«В январе применила около 2400 управляемых авиационных бомб. Это по всей территории Украины», – сказал Волошин.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что в их зоне ответственности на прошлой неделе авиация РФ нанесла 606 авиаударов – оккупанты сбросили 889 авиабомб.



«За неделю до этого вражеская авиация нанесла 593 авиаудара – оккупанты сбросили 893 авиабомбы. Такая вот статистика за последние две недели. Сильно не заметно, что вражеская авиация уменьшила количество применений авиабомб. Это видно по статистике. В первую очередь стали точнее сбрасывать авиабомбы на различные объекты и застройку. Ежедневно в сводках Генштаба есть информация о применении вражеской авиации и авиабомб по мирной и гражданской инфраструктуре. Авиация поддерживает активные штурмовые действия врага. То есть враг не перестает привлекать боевую штурмовую и истребительную авиацию», – добавил он.



Волошин заявил, что российская авиация в около 30% случаев пытается попасть в критическую инфраструктуру прифронтовых населенных пунктов.



«Этим самым уничтожив, повредив или выведя из рабочего состояния эту важную инфраструктуру. А около 70% ударов российской авиации направлены на уничтожение командных пунктов, защитных и фортификационных сооружений, позиций Сил обороны Украины в районе, где проводятся боевые действия. В последнее время Россия в большинстве случаев использует тактическую авиацию, а штурмовую – все реже. Авиация РФ наносит удары вне зоны действия украинской ПВО с использованием мощных ФАБ и КАБ. В феврале сбили их штурмовик Су-25, поэтому они пытаются не попадать в зону действия украинской ПВО», – резюмировал спикер ОСГВ «Хортица»

Напомним, что российская армия изменила тактику наступления в городе Торецк Донецкой области.