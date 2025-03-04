Ексначальнику військ зв'язку ЗСУ призначили заставу у 2 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив запобіжний захід для колишнього начальника військ зв'язку ЗСУ Володимира Рапка. Йому призначено заставу в розмірі 2 млн грн у межах справи про зловживання під час розроблення автоматизованої системи «Дзвін». Про це повідомив журналіст Олег Новіков.
Крім того, на Рапка покладено такі зобов'язання:
За даними НАБУ, зловживання під час розробки системи «Дзвін» призвели до збитків держави на суму 246 млн грн.
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