Ексначальнику військ зв'язку ЗСУ призначили заставу у 2 млн грн

Ексначальник військ зв'язку ЗСУ Володимир Рапко. Фото: Новіков / телеграм

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив запобіжний захід для колишнього начальника військ зв'язку ЗСУ Володимира Рапка. Йому призначено заставу в розмірі 2 млн грн у межах справи про зловживання під час розроблення автоматизованої системи «Дзвін». Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

Крім того, на Рапка покладено такі зобов'язання:

з'являтися за першим викликом суду або слідства;

не залишати Київ і Київську область без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

не контактувати з іншими підозрюваними та свідками у справі;

здати закордонні паспорти;

носити електронний браслет.

За даними НАБУ, зловживання під час розробки системи «Дзвін» призвели до збитків держави на суму 246 млн грн.