США відновили транспортування зброї з Польщі в Україну

Відновилося транспортування американської зброї з польської Ясьонки в Україну. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.



Транспортування зброї здійснюється із польського хабу POLLOGHUB.

Нагадаємо, що 11 березня між делегаціями України та США відбулися переговори у Саудівській Аравії. З українського боку участь брали голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.



За результатами цих переговорів США ухвалили рішення негайно відновити обмін розвідданими та військову допомогу Україні.