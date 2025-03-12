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Росія вночі ракетами та дронами атакувала Україну: ППО збила майже 100 безпілотників

12 березня 2025, 09:57

Росія вночі ракетами та дронами атакувала Україну: ППО збила майже 100 безпілотників

Мобільні вогневі групи ЗСУ. Фото: Повітряне командування «Захід» Мобільні вогневі групи ЗСУ. Фото: Повітряне командування «Захід»

У ніч на 12 березня російська армія вдарила трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з окупованого Криму по Одесі та Кривому Рогу. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Також окупанти атакували Україну 133 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами інших типів з напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 підтверджено знищення 98 «шахедів» та дронів інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Також 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок атаки «постраждали» Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Нагадаємо, що ракетний удар в Одесі прийшовся по порту, внаслідок чого пошкоджене іноземне судно, є загиблі та поранені.

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