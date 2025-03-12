Росія вночі ракетами та дронами атакувала Україну: ППО збила майже 100 безпілотників

Мобільні вогневі групи ЗСУ. Фото: Повітряне командування «Захід»

У ніч на 12 березня російська армія вдарила трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з окупованого Криму по Одесі та Кривому Рогу. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Також окупанти атакували Україну 133 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами інших типів з напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 09:30 підтверджено знищення 98 «шахедів» та дронів інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Також 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.



Внаслідок атаки «постраждали» Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Нагадаємо, що ракетний удар в Одесі прийшовся по порту, внаслідок чого пошкоджене іноземне судно, є загиблі та поранені.